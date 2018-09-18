Зачем Москва обвинила Израиль в гибели своего самолета, сбитого силами ПВО Сирии?

Изрядным цинизмом отличаются многие профессиональные термины. Один из них — «дружественный огонь». Классический «литературный» пример, показывающий, что он означает — строчки Александра Межирова: «Мы под Колпином скопом стоим, Артиллерия бьет по своим».

Теперь нечто подобное развернулось в небе над Сирией. Напомним: в ночь на 18 сентября стало известно, что в небе над Сирией пропал российский самолет-разведчик Ил-20. По одной версии, на борту находились 14 военнослужащих России, по другой — 15. Самолет исчез с радаров, когда находился в точке в 35 км от побережья Сирии. Произошло это как раз в тот момент, когда Минобороны РФ зафиксировало пуски ракет с французского фрегата «Овернь» (Auvergne) в Средиземном море по целям в сирийской Латакии. Во Франции, однако, свою причастность к гибели российского самолета категорически опровергли.

Но затем выяснилось, что в ту же ночь воздушные удары по целям в сирийской Латакии наносил Израиль. А сирийское телевидение, сообщив о взрывах в Латакии в результате ракетного удара израильских ВВС по нескольким объектам в городе, бравурным тоном добавило: доблестные сирийские ПВО перехватили несколько ракет.

Напомним: об успехах сирийской ПВО любит рассказывать не только асадовское агентство SANA, но и российские СМИ. Достаточно вспомнить шумную пиар-эпопею со «сбитыми «томагавками»» и их доставкой в Москву. Но на сей раз что-то явно пошло не так. Под удар сирийских ПВО попал российский Ил-20.

Первой о том, что Ил-20, скорее всего, сбила сирийская ПВО, сообщила CNN. Российские интернет-тролли поторопились объявить новость «фейковой», российские же СМИ — радостно сообщить, как англоязычные пользователи «разнесли» эту телекомпанию… но тут выяснилось, что CNN, к несчастью, права. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков признал: российский Ил-20 был сбит ракетой комплекса с-200 сирийских ПВО. В общем, налицо «дружественный огонь», стоивший РФ гибели 15 своих военнослужащих и потери самолета-разведчика. Разместили и карту, где отобразили и трассы подлетающих к Латакии израильских F-16, и классическую «восьмерку», которую выписывал российский самолет-разведчик.

Можно понять и «закулисье». В самом деле, к берегам Сирии стянуты нешуточные силы ВМС стран НАТО — здесь готовятся к ударам по асадовским войскам в случае химатаки в Идлибе. Внутривойсковые переговоры, перестроение корабельных ордеров, наконец, работающие радары и морская авиация «вероятного противника» — для разведки, в том числе воздушной, сервирован роскошный стол. Да тут еще по целям в Латакии «работают» израильские ВВС, в поле зрения — французский фрегат… И что же — от внимания командования ускользнуло, что с земли по воздушным целям активно «работают» сирийские ПВО? Или риск посчитали вполне допустимым?

Конечно, то, что это произошло вскоре после обнародования очередной российской фейковой «версии» о гибели рейса МН-17 с попыткой приписать одному из украинских высших офицеров монолог вроде «если еще раз получится как с малайзийским «Боингом», можно считать злой иронией судьбы. Но… намеренно оставим эту тему за скобками.

По логике вещей, после такого инцидента власти РФ должны были бы потребовать от своих сирийских партнеров разъяснений и расследования, как такое вообще могло произойти. В конце концов, именно на такой случай и предусмотрен код опознавания «свой-чужой», и вопрос, почему он не сработал в случае с сирийскими ПВО и российским Ил-20, стоило бы прояснить. Как и деятельность собственного командования, кстати говоря.

Однако ничего подобного в РФ не происходит. Здесь обвинили во всем… Израиль. Как гремел генерал-майор Игорь Конашенков, «прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», «израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе» и т.д. и т.п. Более того, здесь прокурорским тоном изрекают, что «о планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По «горячей линии» уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону». После чего с металлом в голосе пригрозил «израильской военщине»: «Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия… Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства». Вот такая вот оригинальная логика: российский самолет сбили сирийцы, причем, скорее всего, в результате элементарного непрофессионализма, но виноваты, по мнению Москвы, израильтяне. Которым теперь РФ чуть ли не объявляет войну. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом и пригрозил: Россия, дескать, оставляет за собой право на ответные шаги в связи с гибелью российского самолета Ил-20 у побережья Сирии. «Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги», — цитирует его «Интерфакс». В МИД пригласили посла Израиля в РФ. Наконец, прокомментировал ситуацию и президент России Владимир Путин: «Что касается ответных действий, то они будут направлены, прежде всего, на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. И это будут такие шаги, которые заметят все» — пообещал кремлевский лидер.

В Израиле в ответ выразили соболезнование в связи с гибелью российских военных и напомнили, что эта страна «полностью возлагает ответственность за инцидент на режим Башара Асада, чья армия сбила российский самолет». Кроме того, «Израиль также считает Иран и „Хезболлу“ причастными к случайному инциденту». Но вряд ли в Москве «свернут на полпути» и пригасят истерику. Тем более что здесь прекрасно знают, чья ракета поразила самолет.

Впрочем, известно и другое. В Москве еще недавно с гордостью подчеркивали свое партнерство с Израилем, жали руки перед камерами и выступали с дружественными заявлениями, но на сирийском поле интересы двух стран не на шутку «расходились». Армия обороны Израиля регулярно наносили удары по целям в Сирии. Как правило, израильтяне бьют по иранским военным объектам на территории САР с совершенно понятной целью — не позволить Ирану укрепиться в Сирии и использовать эту страну для атак на Израиль. При этом Тегеран, как и Москва, открыто покровительствует на внутрисирийском поле Башару Асаду. К тому же Иран втянут во внутрисирийское противостояние куда сильнее: после того, как сирийская армия по сути дела рассыпалась, основную «наземную» ударную силу «дамасского халифа» как раз и составляют иранские «стражи исламской революции» и боевики проиранской ливанской «Хезболлах». Наконец, притом что в Анкаре регулярно выступают с жесткими заявлениями в адрес Израиля в связи с переносом посольства США в Иерусалим, ситуацией в секторе Газа и т.д., на сирийском поле действия Израиля интересам Турции никоим образом не противоречат, а как раз наоборот. В Анкаре и не скрывали, что намерены добиться отстранения Асада от власти.

Но это, так сказать, общеполитический фон. А есть еще невеселая конкретика. На Израиль в России обрушились не сказать чтобы после такой уж удачной встречи Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Прежде всего, России пришлось возвращаться к «астанинскому формату». Согласно ему, в Идлибе уже создавалась «зона деэскалации» — одна из четырех на территории Сирии. Только вот ни для кого не секрет, что Башар Асад последовательно захватывал все эти зоны безопасности, заодно растаптывая и «астанинский формат», и авторитет России как переговорщика. Идлиб оставался последней точкой на карте Сирии, которую еще не контролировал Асад. Справедливости ради, попытка его «зачистить» вполне могла привести к столкновению РФ уже с западной коалицией во главе с США, и переговоры с президентом Турции давали Путину шанс избежать «лобовой» конфронтации, не теряя лица. Но тем не менее факт остается фактом: в Сочи Москве пришлось отступить и отменить планы уже подготовленного удара по Идлибу. Сирийская оппозиция по поводу этих переговоров заявила прямо: «Мечты Асада похоронены». Добавим от себя: не только Асада. Именно с его политическим долголетием связаны и «стратегические» планы Москвы в Сирии.

И вот на этом фоне израильские удары по целям в Сирии, и не просто в Сирии, а именно в Латакии, где Москва и намерена разместить свою военную базу и откуда рукой подать до Идлиба, имеют для РФ уже совершенно иную цену. Как и вообще точечные атаки на иранские объекты в Сирии, которые ослабляют позиции Асада. На этом фоне реакция Москвы на гибель своего воздушного разведчика, который сбили вообще-то сирийцы, а не израильтяне, получает уже совершенно иное «прочтение». Только вот в результате Кремль рискует втянуться в Сирии в еще одну «грань» противостояния с труднопредсказуемыми последствиями. Причем и в политическом, и в сугубо военном прочтении. Так что «оригинальная логика» Москвы в стиле «самолет сбили сирийцы, но виноват в этом Израиль» может возыметь весьма и весьма опасные последствия. В том числе, вернее, прежде всего для самой же России.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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