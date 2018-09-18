Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства проверили боевую готовность подразделений, расположенных вдоль линии соприкосновения войск на высоких горных вершинах, информирует МО АР.

Заслушав подробные доклады об оперативной обстановке на этом направлении фронта, Министр обороны понаблюдал за передовыми позициями противника.

Поинтересовавшись боевой и морально-психологической подготовкой, а также социально-бытовыми условиями военнослужащих в подразделениях, дислоцированных на линии противостояния с противником в горной местности и сложных климатических условиях, Министр обороны дал конкретные поручения должностным лицам в связи со своевременным и качественным выполнением необходимых подготовительных работ к зимнему периоду.

Проверив организацию военной службы и боевого дежурства, генерал-полковник З.Гасанов от имени Верховного Главнокомандующего вручил ценные подарки группе военнослужащих, отличившихся на службе.

Minval.az