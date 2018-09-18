Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью военных при крушении Ил-20 в Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьера.

По его словам, Израиль готов передать России все необходимые данные о крушении самолета-разведчика, а также предложил отправить в Москву главу ВВС Израиля.

Вину за крушение самолета с 15 российскими военнослужащими Израиль, однако, возлагает на Сирию. Кроме того, глава израильского правительства подчеркнул, что еврейское государство собирается и далее противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии. Причина этому — сотрудничество Ирана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезбалла».

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