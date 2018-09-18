Согласно плану широкомасштабных учений, войска, военная техника, боевые и резервные части выдвигаются в районы оперативного назначения.
Как сообщает МО АР, войска выполняют соответствующие задачи, предусмотренные условиями нынешнего этапа учений.
Согласно плану широкомасштабных учений, войска, военная техника, боевые и резервные части выдвигаются в районы оперативного назначения.
Как сообщает МО АР, войска выполняют соответствующие задачи, предусмотренные условиями нынешнего этапа учений.
Дата: 2018/09/18 20:42
Раздел: Азербайджан, Армия
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