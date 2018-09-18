Согласно плану широкомасштабных учений, войска, военная техника, боевые и резервные части выдвигаются в районы оперативного назначения.

Как сообщает МО АР, войска выполняют соответствующие задачи, предусмотренные условиями нынешнего этапа учений.

Minval.az