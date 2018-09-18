Российский Ил-20, сбитый в Сирии в результате действий Израиля, перед крушением выполнял разведывательные задачи в идлибской зоне деэскалации, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Между авиацией Израиля — четыре самолёта F-16 — и территорией Сирии находился наш самолёт-разведчик Ил-20 с экипажем 15 человек на борту, который выполнял разведзадание как раз по идлибской зоне деэскалации», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, его задачей было определение «мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии».

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