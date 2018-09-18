Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в ближайшие часы провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным после инцидента с гибелью в Сирии российского самолета-разведчика, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

«В ближайшее время состоится беседа двух лидеров», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что разговор, вероятно, пройдет в течение следующих нескольких часов — до наступления в Израиле самого строгого иудейского поста Йом-Кипур, когда традиция предписывает евреям прервать все свои повседневные дела.

Minval.az