Израиль возлагает полную ответственность на режим Башара Ассада за произошедшее. Власти страны считают, что Иран и Хизболла несут ответственность за этот трагический инцидент.

Об этом 18 сентября сообщило агентство Reuters.

В сообщении Минобороны Израиля говорится, что власти государства «выражают сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета».

«Тем не менее, Израиль «полностью возлагает ответственность за инцидент на режим Башара Асада, чья армия сбила российский самолет. Израиль также считает Иран и „Хезболлу“ причастными к случайному инциденту», — уточнили в израильском ведомстве.

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