Индия закупит у России военные корабли на сумму в 2,2 миллиарда долларов, несмотря на санкции.

Как передает Лента.ру со ссылкой на The Economic Times, договор о покупке четырех фрегатов будет подписан в октябре во время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нерендры Моди. Закупка фрегатов проекта 11356Р/М (по кодификации НАТО — Krivak V) и фрегатов типа «Тальвар» (по классификации НАТО — Talwar) будет осуществляться в несколько этапов. Два корабля будут полностью построены в Индии, а два других будут куплены напрямую у российского завода «Янтарь», отмечает издание.

Как сообщили The Economic Times источники, оплата может быть произведена в индийской национальной валюте — рупиях. Из-за антироссийских санкций со стороны США индийские банки не могут переводить средства на счета российских оборонных предприятий.

Москва и Дели подписали договор о поставках фрегатов в 2016 году. Однако стороны не могли договориться о цене и технических нюансах, поэтому сделка не состоялась. На вооружении азиатской страны уже находятся шесть фрегатов типа «Тальвар», однако новые корабли — их усовершенствованная версия.

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