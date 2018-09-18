18 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея флага в Билясуваре.
Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
18 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея флага в Билясуваре.
Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2018/09/18 15:03
Раздел: Азербайджан
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