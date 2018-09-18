Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и вечером в некоторых местах возможны осадки. Северный ветер сменится юго-восточным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-20, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

19 сентября в районах Азербайджана на отдельных территориях ожидаются грозы, временами дожди. Местами осадки могут принять интенсивный характер. Будет преобладать восточный ветер, скорость которого временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 15-19 градусов тепла.

Minval.az