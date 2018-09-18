Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в церемонии открытия завода по переработке неочищенного риса (шала) в Масаллинском районе, сообщает сайт главы государства.

Завод построен со стороны ООО «Masalli – Nemetleri».

По словам директора предприятия Агамирзы Керимова, объем переработки риса составляет 300 тонн в месяц, объем сушки риса – 900 тонн. Объемы производства планируется удвоить.

Общая площадь предприятия, отведенная под посев неочищенного риса, составляет 60 гектаров.

На территории завода построен склад на 400 тонн.

Производимая продукция будет продаваться как на внутреннем рынке, так и за рубежом под брендом «Made in Azerbaijan».

Minval.az