«На внутренних картах Ирана Каспий (Хазар) будет именоваться «Kaспиан»».

Как сообщает İSNA, об этом заявил председатель управления картографии Ирана Масуд Шафи.

Он отметил, что в настоящее время в мире Каспий зовется «Kaспиан»: «Мы считаем целесообразным обозначить его под таким названием и на внутренних картах Ирана. В минувшем году была представлена новая карта залива. Спустя полвека мы добились написания объектов на картах Ирана на английском языке. Это стало важным событием. При этом распространилось название «Персидский залив», которое ныне использует весь мир. Мы с нетерпением ожидаем утверждения этого Международной гидрографической организацией».

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