Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что благодаря переговорам с участием Ирана, России и Турции удалось предотвратить военные действия в сирийском Идлибе.

«Напряженная ответственная дипломатическая работа последних нескольких недель, которая проводилась в ходе моих визитов в Анкару и Дамаск, а также во время последовавшего саммита Иран-Россия-Турция в Тегеране и встречи в Сочи, сумела предотвратить войну в Идлибе. Продемонстрирована твердая решимость бороться с экстремизмом и террором. Дипломатия работает», — написал М.Зариф в Twitter во вторник.

Накануне в Сочи по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом был подписан меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб.

Minval.az