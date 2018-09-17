Схожие сценарии агрессивного поведения и монополистических амбиций фаворита фармацевтического рынка Азербайджана “Novo Nordisk” и сепаратистского режима, установленного на оккупированных территориях Азербайджана, вылились в их прямое сотрудничество.

Вопреки четырем резолюциям Совета безопасности ООН, а так же, несмотря на признанный со стороны ООН, ОБСЕ, Евросоюза и Европейского парламента суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджанской Республики, датская компания “Novo Nordisk”, подписав в 2014 году напрямую контракт с незаконным сепаратистским образованием «НКР» о поставке инсулина, грубым образом нарушила международное законодательство, по сегодняшний день демонстрирует яркий пример политики двойных стандартов в отношении Азербайджана.

По контракту, заключенном с «НКР», стоимость одного флакона инсулина составляет 3,33 доллара США, тогда как одноименный инсулин в том же, 2014 году, был продан в Азербайджан по цене 10,52 доллара США за один флакон. Естественно, что для компании импортировавшей в 2014 году в Азербайджан инсулин на сумму 9 млн. долларов США и в том же году достигнув оборота в 10 млн. долларов США по всему Азербайджану, мизерный доход по незаконной «НКР» не может представлять большую заинтересованность, что доказывает не финансовую заинтересованность, а подчеркивает пренебрежительное отношение к законодательству Азербайджанской Республики.

Надо отметить, что датская компания “Novo Nordisk”, наряду с французской “Sanofi” и американской “Eli Lilly” является одной из крупных производителей инсулина в мире (инсулин играет важнейшую роль в лечении больных сахарным диабетом). Все три компании занимаются производством инсулина одного и того же качества и эффективности, соответствующего международным стандартам производства инсулина, применяемого для лечения больных сахарным диабетом. Эти стандарты принимаются и утверждаются Международной Диабетической Федерацией, Американской Диабетической Ассоциацией и другими весомыми организациями. Клинические испытания показывают, что инсулин всех трех производителей взаимозаменяем, что и явилось причиной получения международного стандарта по лечению сахарного диабета на «инсулины» от этих производителей.

Начавшаяся в конце 90-х прошлого века деятельность компании “Novo Nordisk” в Азербайджане, ознаменовалась значимым для страны гуманитарным пожертвованием. Использовав этот факт, компания вступила в безраздельное господство на рынке и при этом до 2009 года осуществляла не вполне легальную деятельность. Оплата аренды помещения, зарплата сотрудников и другие расходы осуществлялись путем перевода денег на долларовый счет руководителя так называемого представительства, что, как минимум, может быть расценено как уклонение от выплаты налогов на протяжении этого периода. Только в 2009 году Компания прошла регистрацию в Министерстве Юстиции АР. Нарушение антимонопольного закона и закона о конкуренции среди стран импортеров, реклама незарегистрированных препаратов, подкуп должностных лиц с целью получения тендеров, заключение сделок по выгодной цене — эти и другие апробированные в международной практике приемы были с успехом применены в Азербайджане и привели к ожидаемым результатам. Одна из этих схем была претворена в реальность в 2013-2014 гг., когда менее дорогая продукция американской компании “Eli Lilly” была дискредитирована на рынке путем распространения ложной информации среди пользователей и оказания давления на врачей со стороны «Азербайджанской Диабетической Ассоциации», полностью финансируемой со стороны компании “Novo Nordisk”. Финансирование иностранной компанией какой-либо местной НПО-еще одно нарушение Азербайджанского Законодательства.

И хотя в силу идентичности, эффективности и качества продукции всех трех мировых производителей, международный рынок по продаже инсулина равно распределен, в Азербайджане это правило не действует. Грубо попирая антимонопольный закон, вплоть до конца 2016 года компания “Novo Nordisk” импортирует и продает 97 % человеческого инсулина, поставив в зависимость от одного производителя почти всех потенциальных потребителей жизненно важного препарата, что, по-видимому, и являлось целью компании. Не следует исключать тот факт, что такая большая, тотально зависимая от продукции этой компании, аудитория, может в дальнейшем использоваться и в политических целях, а в случаях с перебоями поставок монополия ставила под угрозу жизни тысячи людей.

До середины января 2015 года один флакон инсулина компании “Novo Nordisk” в Азербайджане продавался по 10,5 долларов США и только под воздействием расширения сфер влияния конкурирующих компаний цена была спущена до 8 долларов США. В то же самое время, тот же инсулин, от этой же компании, продавался в Узбекистане за 3,0 доллара США, в России за 4,25 долларов США, в Армении за 3,0 доллара США и даже в незаконной НКР за 3,33 доллара США.

Эти факты еще раз подтверждают политику двойных стандартов проводимую компанией в Азербайджане, при помощи которой щедро компенсируются средства, затраченные на так называемую «гуманитарную помощь» -инструмент, используемый “Novo Nordisk” в целях монополизации рынков.

За последние 10 лет название компании “Novo Nordisk” неоднократно было засвечено в многочисленных скандальных историях и сделках по всему миру: тут и миллионные взятки должностным лицам за выгодные контракты, подкуп врачей для реализации продукции, получение тендеров не на законных основаниях и другие многочисленные компрометирующие данные.

В 2009 году компания была оштрафована со стороны Государственного Департамента США на сумму 9 млн. долларов США. Причиной штрафа стали подтвержденные факты о подкупе иракских чиновников на сумму 1,4 млн. доллара США в рамках программы ООН “Food-for-Oil”.

В 2010 году компания “Novo Nordisk” была оштрафована на 53,3 млн. рублей за искусственное повышение цен по всей территории РФ.

В начале 2011 года компания “Novo Nordisk” была оштрафована Федеральной Службой Антимонопольной Комиссии на сумму 2,88 млн. доллара США за грубое нарушение антимонопольного закона. Причиной штрафа явилось искусственное повышение цен на инсулин через официальных дистрибьюторов и отстранение от рынка вне корпоративных дистрибьюторов.

В 2013 году в крупном коррупционном скандале в Китае были озвучены имена компаний “Novo Nordisk”, “QlaksoSmitKleyn” Великобритания, “Novartis” Швейцария и “Bayer”,Германия , в результате которого были арестованы многие ответственные чиновники Министерства Здравоохранения Китая , а компания “QlaksoSmitKleyn” оштрафована на сумму 489 млн. долларов США.

В августе 2014 года компания “Novo Nordisk” в РФ была повторно оштрафована Федеральной Службой Антимонопольной Комиссии за нарушение закона о конкуренции.

В декабре 2014 году против руководителя компании “Novo Nordisk” в России было возбуждено уголовное дело по нарушению антимонопольного закона.

Minval.az