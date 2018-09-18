Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить часть документов силовых ведомств по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Речь идет о бумагах, подготовленных Минюстом США, ФБР и национальной разведкой. При этом оговаривается, что в момент рассекречивания документы не подвергнутся редактуре.

Белый дом решил распространить информацию о бывшем директоре ФБР Джеймсе Коми и его заместителе Эндрю Маккейбе. Помимо них, общественности станут доступны документы бывших агентов ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж, а также чиновника из Минюста Брюса Ора.

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