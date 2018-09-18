Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник о введении десятипроцентных пошлин на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, передает РИА Новости.

«Сегодня, после семи недель с начала публичного объявления (о намерении ввести эти пошлины), слушаний и широких возможностей для предоставления комментариев, я поручил торговому представителю Соединенных Штатов продолжить расширение списка дополнительных пошлин на импорт из Китая стоимостью примерно в 200 миллиардов долларов. Пошлины вступят в силу 24 сентября 2018 года и будут установлены на уровне 10% до конца года», — говорится в заявлении, которое распространил Белый дом. «С 1 января тарифы вырастут до 25%», — добавили в администрации Трампа.

При этом Трамп не исключил введения третьей волны пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Пекин предпримет ответные меры.

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