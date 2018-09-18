Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) и член Еврокомиссии по вопросам энергии Марош Шефчович в понедельник объявил о планах принять участие в борьбе за пост председателя ЕК, сообщают европейские СМИ.

Выступая в Брюсселе, словак М.Шефчович заявил, что одна из его главных целей в случае назначения на пост главы Еврокомиссии будет заключаться в том, чтобы избавиться «от заграждений с колючей проволокой в сознании» европейцев.

Он также отметил, что европейские политики должны предпринимать больше усилий, чтобы понять, почему все больше европейцев обращаются к крайне правым взглядам.

СМИ отмечают, что 52-летний словацкий дипломат М.Шефчович cтал, таким образом, стал первым представителем фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», заявившим о готовности бороться за пост председателя Еврокомиссии. Эта фракция — вторая по размеру в Европарламенте.

В настоящий момент пост председателя Еврокомиссии занимает Жан-Корд Юнкер, срок его полномочий истекает в следующем году.

Minval.az