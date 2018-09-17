Начальник разведуправления Минобороны США Роберт Эшли позитивно оценил прошедшие сегодня в Сочи переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, переговоры были посвящены урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб.

«Обнадеживает, что у нас есть такие обсуждения, обсуждения между президентом Эрдоганом и президентом Путиным», — сказал он, добавив, что сейчас Идлиб выглядит как «кипящий котел из 20 разных групп и организаций».

Как пишет РИА Новости, Эшли уточнил, что США поддерживают предложение президентов России и Турции по введению демилитаризованной зоны в Идлибе, поскольку альтернатива – военная операция – лишь усилила гуманитарную катастрофу в провинции.

Minval.az