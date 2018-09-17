Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит бороться с курдскими формированиями в Сирии, которые она воспринимает как угрозу своей безопасности.

По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых была достигнута договоренность по сирийской провинции Идлиб, Эрдоган отметил, что «территории, которые контролируются террористами, не ограничиваются только идлибской провинцией». Он отнес к террористическим «все организации, которые представляют угрозу нашей стране, это, прежде всего, отряды курдской самообороны (YPG)».

«Также считаем, что имеет большое значение, что необходимо освободить такие же территории от YPG», — заявил Эрдоган на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).

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