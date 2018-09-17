Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что военная операция в сирийской провинции Идлиб проводиться не будет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, таким образом глава российского оборонного ведомства ответил на вопрос, правильно ли следует понимать, что операции в Идлибе не будет.

«Да», — ответил Шойгу.

Он также заявил, что в ближайшие часы детали меморандума, подписанного лидерами России и Турции, будут согласованы с Дамаском.

«В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложили в этом документе», — добавил Шойгу.

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