По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в сочинской резиденции российского лидера Бочаров ручей, президент Турции Эрдоган сообщил, что Турция укрепит пункты наблюдения по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе. Информацию распространяет «Анадолу».

Президент отметил, что Россия и Турция организуют патрулирования вдоль границ зоны деэскалации в Идлибе. Патрулирование будет проводиться сторонами координированно по обе стороны зоны деэскалации, пояснил Эрдоган.

Российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров уточнил, что контролировать демилитаризованную зону в Идлибе будут подвижные патрульные группы турецких подразделений и подразделения российской военной полиции.

«К 10 октября 2018 года по предложению президента Турции осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок», — добавил Путин.

Minval.az