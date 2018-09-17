Завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Эрдогана. Они длились в течение четырёх часов.

— Только что мы с господином президентом провели весьма содержательные и конструктивные переговоры. Это уже четвёртая встреча в этом году, — заявил Путин на совместной пресс-конференции с Эрдоганом в Сочи, пишет «Лайф».

Владимир Путин отметил, что Россия и Турция договорились создать вдоль линии соприкосновения между вооружённой оппозицией и сирийскими войсками в Идлибе демилитаризованную зону. — На состоявшейся встрече мы решили создать к 15 октября на линии соприкосновения демилитаризованную зону на 15-20 километров, с выводом оттуда радикальных боевиков, — сказал Путин.

Minval.az