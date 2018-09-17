Женская сборная Азербайджана по волейболу определилась с составом на чемпионат мира в Японии, который стартует 29 сентября.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявку команды вошли следующие игроки: связующие — Кристина Ягубова, Шафагат Алышанова, блокирующие — Айшан Абдулазимова, Алена Гасанова и Айнур Иманова, нападающие — Яна Азимова, Анастасия Гурбанова, Одина Алиева, Елизавета Самедова, Наталья Мамедова, Яна Кулан и Полина Рагимова, либеро — Юлия Керимова и Баяз Алиева.

Напомним, что сборная Азербайджана сыграет в одной группе с командами России, США, Таиланда, Тринидада и Тобаго и Южной Кореи. В первом матче, в группе С, 29 сентября, наша сборная встретится со сборной США.

Отметим, что чемпионат мира по волейболу среди женщин пройдет в шести городах Японии с 30 сентября по 21 октября 2018 года. В целом, в чемпионате примут участие 24 национальные сборные: Япония (страна-организатор), США (победитель предыдущего чемпионата), а также Азербайджан, Болгария, Германия, Италия, Нидерланды, Россия, Сербия, Турция, Казахстан, Китай, Таиланд, Южная Корея, Доминиканская Республика, Канада, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, Тринидад и Тобаго, Аргентина, Бразилия, Камерун и Кения — по итогам соответствующих региональных квалификаций.

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