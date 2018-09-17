В отношениях России и Турции есть сложные вопросы, сказал российский президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости.

«Наши отношения развиваются весьма энергично и позитивно. Это касается торгово-экономических связей, они растут достаточно быстрыми темпами, объемы», — сказал он, добавив, что это касается сотрудничества по линии безопасности, особенно в регионе и на международной арене в широком смысле.

При этом российский лидер отметил, что вопросов очень много, причем есть и сложные вопросы.

«Я очень рад вас видеть для того, чтобы не только обменяться мнениями по всему этому комплексу вопросов, но и поискать решения там, где их пока нет», — сказал Путин.

В свою очередь, турецкий лидер отметил, что заявление по итогам их встречи с Путиным будет очень важным.

«Я думаю, что не только регион, но и весь мир устремил взгляды на нашу сегодняшнюю встречу. Заявления, с которыми мы выступим здесь после этой встречи, дает надежды для региона», — сказал он.

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