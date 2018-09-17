Страницу во «Вконтакте» главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мина Аунг Хлайна заблокировали после жалоб пользователей. Это уже второй случай блокировки его аккаунтов в социальных сетях за последний месяц. Об этом пишет RTVI.

«Вконтакте» подвердила изданию Quartz, что страницу заблокировали навсегда. В соцсети рассказали, что наняли специалистов техподдержки, которые знают бирманский язык, чтобы проверить жалобы пользователей.

На странице Хлайна было пять тысяч подписчиков.

27 августа он впервые зарегистрировался во «Вконтакте». Русскоязычную соцсеть он выбрал после того, как Facebook заблокировал его страницу за «разжигание ненависти» к беженцам рохинджа.

Для Facebook поводом для блокировки стал доклад ООН, который опубликовали в этот же день. Хлайна обвинили в геноцидных намерениях против мусульманских меньшинств, а Facebook — в том, что они способствуют распространению призывов к насилию. На странице генерала в фейсбуке было около 37 тысяч подписчиков.

Притеснения народа рохинджа продолжаются в Мьянме уже несколько лет.

Minval.az