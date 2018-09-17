В Сочи началась встреча российского и турецкого лидеров — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости.

Заявление по итогам российско-турецкого саммита станет новой надеждой для ближневосточного региона, полагает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наша солидарность в региональных вопросах ведет к тому, что народы региона надеются на это сотрудничество (между РФ и Турцией), — сказал он в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, что не только регион, но и весь мир устремил внимание на нашу сегодняшнюю встречу», — добавил президент Турции.

«Я считаю, что заявление, которое мы сделаем после встречи в Сочи, будет новой надеждой для региона», — подчеркнул он.

Minval.az