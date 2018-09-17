Доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой деятельности первого национального телекоммуникационного спутника «Azerspace-1» за весь эксплуатации составят $261 млн 17 тыс. 648,21 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате Азербайджана.

«По состоянию на 1 января 2018 года доходы «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутника «Azerspace-1» с момента его запуска составили $68 млн 648 тыс. 118,21. При объемах продаж, как на 1 января 2018 года и при нынешней средней продажной цене, к моменту завершения срока эксплуатации спутника, Azerkosmos получит еще $106 млн 286,4 тыс. доходов от его деятельности», — отметили в палате.

По данным Счетной палаты, с учетом дебиторских долгов «Azerkosmos» в размере $86 млн 83,13 тыс., сформированных от предоставления услуг спутника «Azerspace-1», общая сумма доходов за 15-летний период эксплуатации спутника составит 261 млн 17 тыс. 648,21 тыс.

По данным Счетпалаты, на начало 2018 года продано 75% емкостей спутника, включая 39,5% предоставленных в лизинг.

В связи с этим упущенная выгода ОАО «Azerkosmos» от нереализованных ресурсов спутника «Azerspace-1» по состоянию на 1 января 2018 года оценивается в $8 млн 553,6 тыс. «Такое положение требует кардинального усиления деятельности компании в сфере продаж», — отметили в палате.

Ранее сообщалось, что доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутника «Azerspace-1» составили в прошлом году $14 млн.

Спутник «Azerspace-1» был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане — ИФ). Общая стоимость изготовления и запуска спутника «Azerspace-1» составила $233 млн.

Minval.az