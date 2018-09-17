Сын начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева отправился на военную службу.

Как передает Modern.az, сын Эльчина Гулиева Мухаммед Гулиев был призван в армию в соответствии с распоряжением президента о призыве на воинскую службу в период с 1 по 30 июля.

Он начал военную службу в N-ской воинской части Государственной пограничной службы в южной зоне. Мухаммед Гулиев недавно принес присягу, на церемонии лично присутствовал генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Мухаммед Гулиев окончил в этом году юридический факультет Бакинского государственного университета.

Minval.az