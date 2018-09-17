Вооруженные силы Азербайджана в понедельник начали широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск, а также объединений и соединений Азербайджанской Армии, сообщает Минобороны Азербайджана.

Учения продлятся до 22 сентября.

«К учениям привлечены свыше 20 тыс. военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения.

В ходе учений будут отработаны вопросы танкового прорыва эшелонированной обороны противника на нескольких направлениях, разгрома военных группировок и передовых подразделений Армении на территории Карабаха, а также будут выполнены задачи по освобождению оккупированных территорий путем уничтожения военных и стратегических объектов, расположенных на территории врага нанесением ему ракетно-артиллерийских и авиационных ударов.

Будут также проверены навыки личного состава по владению военной техникой и вооружением, поступивших на вооружение Азербайджанской Армии за последний год», — говорится в сообщении.

Minval.az