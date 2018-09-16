Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал продолжающееся расследование в отношении его штаба в связи с подозрениями в сговоре с Россией в ходе президентских выборов в стране в 2016 году.

«Незаконная охота на ведьм (специального прокурора по делу о «вмешательстве» в выбора Роберта) Мюллера в поисках преступления продолжается. Не было никогда сговора с Россией, кроме как у кампании (экс-госсекретаря США Хиллари) Клинтон, так что 17 Злых Демократов ищут все, что могут найти. Очень нечестно и плохо для страны. А также противозаконно!», — написал Трамп.

От дальнейших комментариев по этому вопросу президент США воздержался.

Minval.az