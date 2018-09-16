В результате стрельбы в центре Брюсселя в Бельгии пострадали два человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов Иксель Ильс ван де Кеер.

— Сегодня утром полицейские выезжали на улицу Круа де фер в связи с выстрелами. Два человека были ранены: один в ногу, другой осколками, они были доставлены в медучреждения. Нападавшие, которых могло быть пятеро или шестеро, скрылись на машине. Проводится расследование, подозреваемые разыскиваются, — рассказала Ильс ван де Кеер.

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