Россия и Япония продолжат обсуждать заключение мирного договора между странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Переговоры будут продолжаться. Понятно, что у каждой из сторон в силу внутренних соображений, по иным причинам существуют свои ограничители, существуют свои нюансы в подходах. Но стратегически Абэ и Путин подтвердили намерение работать для заключения мирного договора», — приводит его слова РИА Новости.

Песков подчеркнул, что и для Москвы, и для Токио этот вопрос особенно важный.

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