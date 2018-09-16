В американском штате Джорджия на продажу выставлен город Тумсборо. Объявление размещено на сайте Craigslist.

Потенциальному покупателю придётся выложить $1,7 млн за почти пять квадратных километров города. За эти деньги он также получит жилые дома, отель, ресторан, мельницу и даже «знаменитый оперный театр».

Нынешние владельцы города надеются, что он окажется в хороших руках. По их мнению, населённый пункт станет своеобразным музеем под открытым небом, а также местом, подходящим для проведения музыкальных фестивалей.

Minval.az