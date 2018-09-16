Государственный департамент США оплатил установку особых штор в резиденции полпреда США при ООН Никки Хэйли. Об этом сообщает The New York Times.

Материал для штор и механизм их открытия суммарно обошлись государству почти в 53 тысячи долларов.

Пентхаус полпреда занимает целый этаж: его площадь — более 550 квадратных метров. Панорамные окна с видом на Нью-Йорк — важный плюс для проведения в нем официальных мероприятий. Сами шторы, оплаченные из бюджета, стоили 29,9 тысячи долларов. Еще 22,8 тысячи Госдеп потратил на механизм их автоматического открытия и закрытия.

Представитель Госдепа Патрик Кеннеди объяснил, что шторы будут использоваться годами и были необходимы как для безопасности, так и для развлекательных целей. «Из прислуги у Никки Хэйли только приходящая домработница, а возможность быстро открыть или закрыть шторы очень важна», — пояснил он.

Помимо прочего, сообщается, что аренда такого большого помещения обходится Соединенным Штатам дополнительно в 58 тысяч долларов в месяц.

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