Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит угрозы со стороны России, поскольку понимает, что у нее нет причин нападать на его страну. Об этом глава государства рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine.

Такими словами Ниинистё объяснил, почему Финляндия не намерена вступать в Североатлантический альянс. Кроме того, он выразил сомнения в том, что Россия может представлять угрозу Прибалтийским странам.

«Сомневаюсь, что Россия нападет на Прибалтику. Также у нее нет причин нападать и на Финляндию», — сказал президент.

Также Ниинистё подчеркнул, что Москва уважает позицию Хельсинки, а наличие разногласий не мешает поддерживать контакты.

«Россия знает, какая у нас позиция, и не пытается ее поменять. Она знает, что мы можем быть очень упрямыми. Но и в таких ситуациях поддерживать отношения с Российской Федерацией совсем не сложно», — заключил он.

Помимо этого, глава государства вспомнил, какой совет дал американскому коллеге Дональду Трампу перед его июльской встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«Необходимо быть очень осторожным, когда встречаешься с Путиным. Он всегда очень хорошо подготовлен. Очень хорошо», — заключил он.

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