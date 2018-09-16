Активисты феминистических движений выразили свое недовольство компанией Apple, заявив, что новые iPhone, представленные накануне, слишком большие для женской руки, сообщает РБК.

Так, активистка Софи Уолкер заявила, что Apple проектирует смартфоны не вспоминая про женские руки, хотя женщины являются частью потребительской аудитории компании. Это, по ее мнению, происходит из-за того, что в компании работает мало женщин.

Apple презентовала новые модели смартфонов iPhone на мероприятии, которое проходило в Купертино. В ходе презентации были продемонстрированы iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Minval.az