Великобритания не сможет ввести в отношении России санкции, связанные с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, до завершения Brexit. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на британского министра безопасности Бена Уоллеса.

Как уточнил Уоллес, речь идет о принятой в мае «поправке Магнитского». По словам министра, ее, как и закон о санкциях, частью которого является поправка, нельзя ввести в действие, пока Великобритания не выйдет из ЕС. При этом министр отметил, что в дальнейшем данный закон позволит Великобритании создать новый, отдельный от Брюсселя механизм введения санкций.

В то же время Уоллес не уточнил, что именно понимается под завершением Brexit: официальный выход Британии из Евросоюза, который намечен на март 2019 года, или конец переходного периода, который, как ожидается, продлится до 31 декабря 2020 года.

Таким образом, отмечает издание, использование санкционного механизма может быть отложено максимум на два года, что уже вызвало недовольство в правящей Консервативной партии, выступавшей за его принятие.

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