Сын президента США Дональд Трамп-младший в интервью ультраправому американскому ресурсу Breibart News раскритиковал бывшего президента США Барака Обаму.

Как передает РИА Новости, назвав Обаму лучшим «продавцом» США, Трамп-младший намекнул, что экс-президент умел в выгодном свете представить свои политические неудачи.

По его словам, никто из «думающих» людей в США не верит, что Обама сделал «что-то хорошее» для экономики и внешней политики Соединенных Штатов. Он отметил, что все действия бывшего президента делали страну «слабее» и ставили ее в «рискованное положение».

«Каждый раз, когда он рисовал красную линию, другие страны переступали ее. Он делал это опять, и они опять ее переступали», — сказал Трамп-младший.

Сын президента посчитал, что с избранием его отца президентом ситуация в стране изменилась. В большей степени он отметил экономические успехи США — либерализацию налоговой системы и рост ВВП.

«Теперь в городе новый шериф. Мы все изменили», — заключил Трамп-младший.

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