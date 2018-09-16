Бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба заявил, что предложение президента России Владимира Путина заключить мирный договор не было спонтанным. Об этом он сообщил в ходе предвыборных дебатов с премьер-министром Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK.

«Не может быть, чтобы это было спонтанное предложение, как он утверждает. Я уверен, что все было заранее спланировано», — пояснил Исиба.

Глава правительства Японии напомнил, что неоднократно озвучивал официальную позицию Токио как до предложения, так и после него. Он отметил, что многие аналитики рассматривают предложение Путина как желание решить проблему мирного договора.

Minval.az