Египетская полиция по решению суда задержала сыновей бывшего президента Хосни Мубарака и еще трех человек по обвинению в противозаконной торговле акциями и ценными бумагами.

Как передает AP, срок ареста продлится до 20 октября, когда пройдут слушания по делу.

Предполагается, что это дело может быть связано с недавним предупреждением младшему сыну бывшего президента Гамалю Мубараку редактором одной из газет о том, что ему следует отказаться от каких-либо политических амбиций.

Отмечается, что Гамаль Мубарак в последнее время демонстрировал интерес к активной политике страны.

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