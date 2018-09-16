Мэр Лондона Садик Хан выступил за проведение второго референдума по вопросу целесообразности членства Великобритании в Евросоюзе, сообщает The Guardian.

Глава лондонской администрации отметил, что страна находится «в реальной опасности выхода из ЕС без соглашения» о дальнейшем сотрудничестве, что может привести к исчезновению в Великобритании 500 тыс. рабочих мест к 2030 году. «После долгих тщательных размышлений я решил, что народ должен получить право принять окончательное решение. Это означает проведение общенародного голосования по любой из сделок или голосования в случае ее отсутствия наряду с возможностью остаться в ЕС», — написал он.

«Прискорбным является то, что [премьер-министр] Тереза Мэй не смогла договориться о позиции по Brexit со своей собственной партией, не говоря уже о том, чтобы согласовать сделку с ЕС», — подчеркнул лондонский мэр.

Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия, членом которой является Садик Хан, не исключает поддержки идеи проведения нового референдума по вопросу членства страны в Евросоюзе. По словам теневого «министра по вопросам Brexit» Кира Стармера, если депутаты проголосуют против согласованного правительством консерваторов соглашения с ЕС по Brexit, то одним из вариантов может стать проведение нового плебисцита. Однако британский кабмин ранее исключил проведение нового волеизъявления по этому вопросу, объясняя свою позицию стремлением выполнить волю народа.

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