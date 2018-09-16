Дом в Лос-Анджелесе, в котором с 1940 по 1949 год жил актер Рональд Рейган, впоследствии избранный 40-м президентом США, с супругой актрисой Джейн Уайман, продали за $6,45 млн.

После развода супругов особняк остался в собственности Уайман, там она провела последние годы жизни. На продажу дом выставили в июне — впервые за полвека. О сделке сообщает издание Los Angeles Times.

Особняк в колониальном стиле строился по проекту архитектора Пола Уильямса, в 1938 году на реализацию проекта потребовалось $12 800.

В доме есть зал с эркером, гостиная, а главная спальня (одна из четырех) занимает южную сторону второго этажа.

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