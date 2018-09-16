Британские блогеры решили посмотреть на мир под необычным ракурсом и запустили камеру с обзором 360 градусов в космос. Видео опубликовано на «Ютубе».
Комментаторы отмечают, что это одна из самых потрясающих вещей, которые они когда-либо видели.
Британские блогеры решили посмотреть на мир под необычным ракурсом и запустили камеру с обзором 360 градусов в космос. Видео опубликовано на «Ютубе».
Комментаторы отмечают, что это одна из самых потрясающих вещей, которые они когда-либо видели.
Дата: 2018/09/16 0:30
Раздел: Мир
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