Британские блогеры решили посмотреть на мир под необычным ракурсом и запустили камеру с обзором 360 градусов в космос. Видео опубликовано на «Ютубе».

Комментаторы отмечают, что это одна из самых потрясающих вещей, которые они когда-либо видели.

Minval.az