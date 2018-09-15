Компания Apple установила рекорд по стоимости ремонта смартфонов, сообщает издание Phone Arena.

Ранее этот рекорд принадлежал также детищу компании из Купертино. Замена дисплея iPhone X стоила 279 долларов, а полный ремонт — 549 долларов, сообщает издание. Теперь же аналогичные суммы придется выложить за починку iPhone XS.

Новым рекордсменом стал iPhone XS Max. Ремонт его дисплея обойдется владельцу в 329 долларов, а полностью починить смартфон можно будет за 599 долларов. Стоимость самого гаджета, напоминает издание, составит как минимум 1099 долларов.

В среду компания Apple представила три новые модели смартфонов: iPhone XR, XS и Xs Max.Линейка iPhone XS оснащена 5,8-дюймовым дисплеем Super Retina OLED-экраном, новым шестиядерным процессором A12 Bionic, совершающим 5 триллионов операций в секунду, двойной камерой 12 Мп с широкоугольным и телеобъективом, улучшенным стандартом влагозащиты. Помимо этого модель оснастили электронной сим-картой, которая позволяет использовать функцию Dual-SIM и переключаться между тарифными планами. IPhone XS Max имеет 6,5-дюймовый OLED-экран, это смартфон с самым большим дисплеем в истории Apple.

Minval.az