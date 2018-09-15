Новым председателем Совета представителей Ирака (парламент) избран бывший губернатор провинции Анбар Мухаммед аль-Хальбуси.

Как передает РИА Новости, кадры прямого эфира с заседания иракского парламента транслирует государственное телевидение страны.

В субботу в иракской столице проходит прерванное в начале сентября заседание; главная тема встречи депутатов — избрание нового спикера законодательного собрания и двух его заместителей.

Первое заседание избранного в мае нового состава Совета представителей (парламента) Ирака прошло в Багдаде третьего сентября. На нем депутаты должны были избрать председателя парламента и обоих его заместителей. Однако из-за возникших разногласий вокруг фигуры спикера заседание было отложено.

Пост главы парламента, согласно договоренностям политических групп в постсаддамовском Ираке, занимает представитель суннитской общины страны. На должность главы парламента претендовали девять человек. Среди них известные в Ираке политики, такие как бывший министр обороны страны Халед аль-Обейди и вице-президент Ирака, и экс-глава парламента Усама ан-Нуджейфи.

На должности заместителей председателя парламента традиционно избираются представители шиитской и курдской общины страны.

Высший федеральный суд Ирака 19 августа ратифицировал результаты парламентских выборов, которые прошли в стране 12 мая.

Ранее иракский парламент проголосовал за необходимость ручного пересчета голосов на парламентских выборах в связи с выявленными нарушениями, что отложило создание нового правительства страны. Высшая независимая избирательная комиссия Ирака завершила частичный ручной пересчет голосов избирателей в начале августа.

В мае этого года парламентские выборы прошли в Ираке впервые после освобождения страны от террористов. По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция премьера Хайдера аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.

Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.

Избрание главы парламента и его заместителей проходит на фоне политического кризиса, вызванного неутихающими акциями протеста в самом южном иракском городе – Басре. Жители этого портового города на протяжении нескольких месяцев требуют от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством.

В минувшие вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города.

Minval.az