Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о готовности Соединенных Штатов к обсуждению с Украиной новых поставок американского оружия, передает агентство «Укринформ».

По его словам, Соединенные Штаты готовы улучшать оборонную способность Украины в зависимости от потребностей страны в оружии.

«Мы готовы сесть и обсудить с Украиной, какие она имеет потребности. Они могут определенные вещи покупать», — сообщил Волкер.

Он также отметил, что Украина на данный момент уже усилилась, однако добавил, что в этом по-прежнему есть «некоторые пробелы».

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