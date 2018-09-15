«С этого дня в 100 школах Азербайджана начнется реализация пилотного проекта по использованию в начальных классах учебников азербайджанского языка и математики, разработанных по новой системе».

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, новая система позволит составлять учебники в совершенно ином формате, более удобном с точки зрения фактора времени, позволяющем получить отзывы и совершенствовать издания: «В последующие месяцы состоятся общественные обсуждения учебников, подготовленных в рамках пилотного проекта, они также будут вынесены на рассмотрение специалистов».

Minval.az