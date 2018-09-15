Вице-президент Ирана и глава Организации по бюджету и планированию Мохаммад Багер Нобахт заявил, что Тегеран подготовил комплексную программу по поддержанию иранской экономики в условиях санкций со стороны США, сообщает агентство IRNA.

По словам Нобахта, программа состоит из 12 подробных планов. В частности, иранские власти совместно с Центральным банком Ирана подготовили ряд мер по поддержанию валютного рынка. Другой план предполагает ежегодное создание новых рабочих мест.

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Minval.az