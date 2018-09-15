Проводимая Арменией деструктивная политика и территориальные претензии к соседним государствам, привели ее к самоизоляции.

Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя 100-летие освобождения Баку от дашнакских и большевистских сил.

«Несмотря на трудности Первой мировой войны, в то сложное и напряженное время братский тюркский народ поддержал новосозданную Азербайджанскую Демократическую Республику, освободив Баку и другие города и районы от оккупантов. Во время оккупации дашнакских и большевистских банд в Баку и его окрестностях была учинена страшная резня против мирного азербайджанского населения, в том числе известная мартовская резня 1918 года. После освобождения Баку столица АДР была перенесена из Гянджи в Баку, восстановлена территориальная целостность АДР и обеспечена безопасность мирного населения, проживающего в Баку и прилегающих районах», — сказал Гаджиев.

По его словам, Армения, увы, не сделала выводов из событий 1918-1920 годов, и начиная с конца прошлого столетия вновь стала проводить свою ревизионистскую, деструктивную и захватническую политику, которая продолжается и по сей день.

«Проводимая Арменией, как и в 1918-1920 годах, деструктивная политика, ее территориальные претензии к соседним государствам и начатая война привели ее к самоизоляции», — подчеркнул представитель МИД АР.

Руководствуясь словами великого лидера Гейдара Алиева «одна нация — два государства», сотрудничество Азербайджана и Турции крепнет изо дня в день на принципах братства, носит образцовый характер, служит устойчивому развитию, процветанию, миру и стабильности в регионе и за его пределами.

«В этот исторический и знаменательный день мы с уважением чтим светлую память азербайджанских и тюркских солдат и офицеров, освободивших Баку и другие районы страны, доблестно и плечом к плечу сражаясь в рядах Кавказской исламской армии», — заявил глава пресс-службы МИД.

Minval.az