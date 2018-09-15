Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что найти решение вопроса о закупке Турцией российских систем С-400 можно. Как передает «Лайф», об этом он заявил, выступая на семинаре в Фонде наследия в Вашингтоне.

Решение Анкары о покупке российских систем С-400 Столтенберг назвал вызовом, но выразил надежду на то, что в данном случае можно найти какое-либо решение.

— Надеюсь, что можно найти решение, потому что то, что мы видим сейчас, является вызовом для всех, — добавил генсек, назвав Турцию очень важным союзником в рамках НАТО.

Напомним, что США и представители НАТО неоднократно критиковали Эрдогана за намерение купить комплексы ПВО у России. На фоне скандала Вашингтон принял решение оставить у себяуже построенные для Анкары истребители F-35.

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